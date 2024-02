Voltaço vence Sampaio Corrêa por 2 a 0 e consolida a sua reação no Cariocão

Volta Redonda – O Voltaço conseguiu sua primeira vitória fora de casa, a segunda consecutiva no Cariocão, ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, neste domingo (4).

Essa vitória consolida a recuperação do Volta Redonda competição. Na rodada anterior, o Esquadrão de Aço tinha vencido o Audax, também por 2 a 0, no Raulino.

As duas vitórias ajudam a desfazer a má impressão das derrotas por 3 a 1 para o Madureira e por 3 a 2, em casa para o Boavista, depois de um início promissor, no empate de 1 a 1 com o Fluminense.

O jogo

O primeiro gol da partida foi marcado por Vinícius Moura, aos 28 do primeiro tempo, num belo chute de fora da área.

E o Sampaio Corrêa ainda perdeu um pênalti aos 14 do primeiro tempo. Marcelo, ex- Voltaço que agora atua pelo Sampaio Corrêa, perdeu um pênalti. Na finalização, o goleiro do Esquadrão de Aço, Paulo Henrique chegou a tocar na bola, que depois bateu trave e percorreu toda a linha do gol. No rebote, Marcelo chutou pra fora.

No segundo tempo, o placar ficou sem mudanças até os acréscimos. Aos 52, Cristiano disparou e tocou na saída do goleiro do Sampaio Corrêa, para fazer 2 a 0, dando números finais ao jogo.

Tabela

O resultado deixa o time da Cidade do Aço com sete pontos, na nona posição, mas com um jogo a menos.

Próximos Jogos

A próxima partida é na quarta (7), contra o Bangu, em Moça Bonita. No sábado (10), tem pedreira, contra o Flamengo, no Maracanã. A partida será válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.