Voltaço viaja nesta quinta para Belém do Pará

Volta Redonda – Após uma semana de treinos no CT do Aero e no CT João Havelange, o Volta Redonda viaja nesta quinta-feira (31) para Belém do Pará, onde irá disputar partida contra o Paysandu por uma das quatro vagas de acesso para a Série B. O jogo acontece no domingo (3), às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Cuzuru. Na quarta-feira (30), o Esquadrão de Aço realizou o último treino em casa antes do embarque. Estando no grupo C do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço já conhece o seu caminho na busca pelo acesso à Série B. O primeiro adversário do Voltaço, o Paysandu, ficou em 7º lugar na primeira fase e foi derrotado pelo time da Cidade do Aço, por 3 a 0, no Raulino de Oliveira.

O diretor de Futebol do Volta Redonda FC, ex-jogador Zada, falou ao DIÁRIO DO VALE sobre as expectativas para a próxima partida e os desafios de uma viagem para Belém do Pará.

“A viagem para Belém é uma viagem difícil, demanda organização e uma logística muito bem feita para que não tenhamos complicações no dia do nosso jogo. Por isso, estamos saindo com certa antecedência viajando já nesta quinta-feira. A expectativa é enorme, estamos desde o ano passado buscando esse acesso e conseguimos nos classificar de uma forma até melhor que no ano anterior. Contamos que a divulgação do nosso trabalho e nossa seriedade possa levar o torcedor a nos incentivar e prestigiar nossas partidas, pois sempre faz muita diferença todo o apoio da torcida, até mesmo no dia a dia”, concluiu Zada.

Já o conselheiro do Volta Redonda FC, Cláudio Germano, prevê uma partida difícil, mas sabe que o Volta Redonda tem se comportado bem nos jogos. Ele elogiou a postura do time sob o comando do técnico Rogério Correa.

“O Voltaço está treinando bem, a expectativa é que o time chegue descansado para uma partida que vai ser difícil e consiga trazer a vitória ou um empate. O Volta Redonda venceu Paysandu em casa na primeira fase, agora, lá em Belém do Pará, é uma disputa que precisa ser mais estudada. O Volta Redonda tem que se impor em campo e com certeza o resultado que tivemos aqui vai influenciar na disputa, pois eles vão entrar com um pouco de medo de disputar com o Voltaço em um embate direto”, disse o Conselheiro do Volta Redonda FC, Cláudio Germano.

Cláudio também comentou sobre a diferença que faz para o time disputar essas partidas importantes em casa. “Jogar em casa faz muita diferença para o Volta Redonda. O time só perdeu o primeiro jogo do campeonato em casa na formação do time atual e depois ganhou praticamente todos os outros jogos disputados no Raulino, tendo só alguns poucos empates”, afirmou o conselheiro.