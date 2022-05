Voltaço viaja para Belém em busca da primeira vitória fora pela Série C

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 12:41 horas

Invicto dentro do Raulino de Oliveira nesta Série C, o Volta Redonda visita o Paysandu-PA neste domingo, dia 22, às 19h, na Curuzu, em busca da sua primeira vitória fora de casa pela competição.

O lateral-esquerdo Luiz Paulo projetou um confronto difícil, mas destacou a importância do Voltaço conquistar pontos também como visitante.

– Sabemos da importância do jogo, que é vital para as nossas pretensões, porque o Paysandu está ali na briga com a gente. Precisamos buscar um resultado positivo fora de casa, porque uma equipe que quer classificar bem, como a nossa, precisa buscar pontos fora. Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Paysandu é muito qualificada, mas também temos as nossas qualidades, estamos trabalhando bastante e vamos para fazer um bom jogo lá para voltar com os três pontos – projetou.

A delegação do Esquadrão de Aço segue viagem para Belém-PA nesta sexta-feira, dia 20. O elenco ainda irá realizar um último treino antes da partida na tarde deste sábado (21), na Tuna Luso.

Saídas

A diretoria do Volta Redonda FC informa que acertou o empréstimo do atacante MV ao Pérolas Negras-RJ para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Na sua segunda temporada pelo Voltaço, MV já disputou 45 jogos e marcou seis gols.

– Estamos atendendo a um pedido do próprio MV, que recebeu uma proposta muito mais vantajosa, ficará mais perto da família, com uma filha recém-nascida, e quando acabar a Série D ele retorna. Sempre foi um atleta comprometido com o clube e desejamos que ele tenha muito sucesso neste breve retorno ao Pérolas – destacou o presidente Flávio Horta.

Quem também está de saída do Voltaço é o zagueiro Alemão. A rescisão foi decidida em comum acordo entre o clube e o atleta.

Com a camisa tricolor, o defensor disputou nove jogos.