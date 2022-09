Voltaço viaja para partida decisiva pela Série C contra o Mirassol-SP

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 17:20 horas

Esquadrão de Aço precisa da vitória para se manter vivo na briga pelo acesso à Série B

Volta Redonda – A delegação do Volta Redonda viajou para Mirassol-SP nesta sexta-feira, dia 9, para mais uma partida decisiva pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na terceira colocação do grupo B, a três do G2 e a quatro do líder Mirassol, o Esquadrão de Aço enfrenta a equipe paulista neste domingo, dia 11, às 19h, no estádio José Maria de Campos, pela 4° rodada da segunda fase da Série C.

Autor de um dos gols na goleada tricolor sobre o Maricá na quarta-feira, dia 7, pela Copa Rio, o atacante Matheus Alessandro destacou a importância do confronto para o Voltaço continuar vivo na briga pelo acesso à Série B.

– Tivemos uma grande vitória no meio da semana pela Copa Rio, que mostrou a força do nosso grupo e que nos dá confiança para fazemos um bom jogo diante do Mirassol. Sabemos que será um confronto muito difícil, contra uma grande equipe, mas estamos preparados e vamos entrar muito focados para que possamos fazer uma partida sem erros, voltando de lá com uma importante vitória que nos mantém vivos na briga pelo acesso à Série B – destacou o camisa 26.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço não tem nenhum suspenso e o meio-campo Mauro Gabriel, que está no departamento médico se recuperando de uma entorse no joelho, será o único desfalque.

Programação

A delegação tricolor chegou em Mirassol-SP na tarde desta sexta-feira, dia 9. A programação prevê também um treinamento no CT do Mirassol na manhã de sábado (10), encerrando a preparação para o confronto deste domingo (11).