Voltaço vira para cima do Manaus e entra no G8 da Série C do Brasileiro

Matéria publicada em 18 de julho de 2022, 22:28 horas

Bruno Barra e Lelê marcaram na vitória tricolor na Arena da Amazônia; time ainda teve um gol anulado pela arbitragem

Manaus –Manaus e Volta Redonda se enfrentaram nesta segunda-feira (18) pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena da Amazônia. O Voltaço saiu atrás no placar, e com direito a um gol anulado, buscou a virada e venceu por 2 a 1. Bruno Barra e Lelê marcaram os gols da vitória tricolor. Pira anotou para os donos da casa. Com este resultado, o Voltaço entra no G8, com 23 pontos, e ocupa a sexta posição na competição nacional, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Ypiranga-RS, dia 25, às 20h30, no Raulino de Oliveira. Já pela Carioca A2, o próximo jogo é diante da Cabofriense, quinta-feira, dia 21, às 14h45, no Correão.

Primeiro tempo

Em um primeiro tempo movimentado, as duas equipes se alternavam nos lances de perigo. O Manaus quase abriu o placar aos 16 minutos com Gilson, que, após escanteio, cabeceou para o gol e acertou a trave de Dida.

Se a trave salvou o Voltaço de um lado, Matheus Inácio foi o responsável por evitar o gol do outro. Após boa triangulação no ataque, Caio Vitor recebeu na entrada da área e bateu no ângulo, mas parou em grande defesa do goleiro adversário.

Passado os trinta minutos de jogo, o Esquadrão de Aço passou a dominar o jogo e até chegou a abrir o placar aos 34 minutos, mas o árbitro anulou marcando impedimento do atacante Igor Bolt, em lance duvidoso. Dez minutos depois, foram os donos da casa que abriram o placar com Pira, aos 44 minutos.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço retornou pressionando e chegou o empate aos sete minutos. Caio Vitor cobrou escanteio e Bruno Barra cabeceou para o fundo das redes, igualando o marcador.

O Volta Redonda seguiu melhor e quase virou com Mauro Gabriel, mas Matheus Inácio e a trave apareceram para evitar o gol tricolor.

De tanto insistir, a virada veio aos 44 minutos. Caio Vitor fez grande jogada e encontrou Lelê, que bateu na saída do goleiro para marcar o segundo e decretar a vitória do Esquadrão de Aço.