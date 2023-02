Voltaço vira sobre o Falcon-SE e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 16:32 horas

Esquadrão de Aço vai enfrentar o vencedor do confronto entre Atlético-BA x Atlético-GO

O Voltaço venceu o Falcon-SE por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira (22), na Arena Batistão, e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Após levar um susto e terminar a primeira etapa atrás do placar, o Esquadrão de Aço virou o jogo com gols de Lelê, Dudu e Sandro Silva, em uma reação relâmpago no início da segunda etapa.

Agora, o Esquadrão de Aço aguarda o vencedor do confronto entre Atlético de Alagoinhas e Atlético Goianiense.

O jogo

O Volta Redonda começou melhor a partida e chegou até a balançar as redes com Bruno Barra. Porém, foi marcada infração no lance. Após o lance, o Falcon equilibrou o jogo e construiu várias chances contra a equipe do Sul-Fluminense. O placar foi inaugurado aos 42 minutos, quando o zagueiro Ronald cabeceou desviou de cabeça e abriu o marcador para os mandantes.

O Voltaço engatou uma reação logo no início do segundo tempo. Aos 6 minutos do segundo tempo, em um belo contra ataque que deixou Lelê na cara do gol. Três minutos depois do empate, o Voltaço armou mais um belo contra ataque para o volante Dudu virar o jogo e colocar o Volta Redonda na frente.

Precisando da vitória, o Falcon se lançou todo no ataque e até chegou a criar chances perigosas. Porém, aos 38 minutos, o zagueiro Sandro Silva aproveitou bela cobrança de escanteio para dar resultados finais ao jogo.