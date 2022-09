Voltaço visita Aparecidense-GO em confronto direto pelo G2 do grupo B

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 18:38 horas

Partida será neste sábado, dia 17, às 15h, no estádio Anibal Batista Toledo

Volta Redonda – Seguindo na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda visita a Aparecidense-GO neste sábado, dia 17, às 15h, no estádio Anibal Batista Toledo, pela penúltima rodada da segunda fase da Série C. As duas equipes estão empatadas com quatro pontos e precisam vencer para continuar na briga pelo G2. O outro confronto da chave será entre o líder Mirassol-SP e o vice-líder Botafogo-SP.

O Esquadrão de Aço já está em Goiás e treinou no campo em anexo ao estádio da Serrinha. Após o treinamento, o meia Caio Vitor, que vem sendo um dos grandes destaques do Voltaço nesta Série C, projetou o confronto deste sábado.

– Vai ser um jogo muito difícil, um confronto direto contra uma equipe de muita qualidade, mas trabalhamos muito, estamos muito focados para fazer um grande jogo e conquistar a vitória, levando a decisão pelo acesso para o Raulino de Oliveira – destacou o camisa 7 tricolor.

Os desfalques para o confronto serão o meio-campo Mauro Gabriel, por uma entorse no joelho, e o atacante Pedrinho, que está suspenso após o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ter mantido a pena de duas partidas por conta da expulsão na primeira fase diante do Mirassol-SP. O camisa 10 já cumpriu uma partida.

O Esquadrão de Aço está na terceira colocação, com quatro pontos, dois a menos que o vice-líder Botafogo-SP e a quatro do líder Mirassol-SP. A Aparecidense-GO está na quarta posição do grupo, com quatro pontos ganhos.