Voltaço visita o Artsul em busca da liderança isolada do Estadual

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 20:46 horas

Nova Iguaçu – Com 100% de aproveitamento na A2 do Campeonato Carioca, sete gols marcados e um sofrido, o Volta Redonda visita o Artsul, nesta quarta-feira (18), às 15h, no Nivaldão. Uma vitória recoloca o Esquadrão de Aço na liderança da classificação geral da competição.

Com cinco gols marcados nos dois jogos disputados até aqui, o atacante Bruno Santos conhece bem o adversário desta quarta-feira, já que defendeu a equipe carioca durante a A2 de 2021, e projeta um confronto difícil no Nivaldão.

– Jogar com o Artsul é sempre difícil, porque eles montam times competitivos. Sabemos da qualidade do adversário, mas é colocar em prática o que estamos treinando, impor o nosso jogo e batalhar para conquistar mais uma vitória, mantendo os 100% de aproveitamento e continuar firme na briga pela classificação – falou.

Estadual Sub-20

Pelo Campeonato Carioca Sub-20, o Volta Redonda também entra em campo nesta quarta-feira. Os Garotos de Aço recebem o Bangu, às 14h, no Estádio Raulino de Oliveira. A entrada é um 1kg de alimento não perecível.

Com 14 pontos ganhos, o Voltaço ocupa a 3° colocação na classificação geral. Uma vitória fará os comandados de Marco Aurélio assumirem a vice-liderança da competição, restando quatro rodadas para o final da primeira fase.