Voltaço visita o Botafogo-SP em jogo decisivo pelo G8 da Série C

Matéria publicada em 30 de julho de 2022, 11:51 horas

Partida será neste domingo, às 11h, no estádio Santa Cruz

Volta Redonda – Na quarta colocação e faltando três rodadas para o final da primeira fase da Série C, o Volta Redonda visita o Botafogo-SP neste domingo, dia 31, às 11h, no estádio Santa Cruz, buscando se aproximar cada vez mais da classificação.

Autor de três dos quatro gols marcados pelo Voltaço nos últimos dois jogos, o atacante Rafhael Lucas falou da importância dos três pontos na briga pelo G8.

– Muito feliz em conseguir ajudar a equipe com os gols. Conseguimos a classificação para a semifinal da Taça Corcovado em um jogo muito difícil, que tivemos que nos superar. Agora teremos mais um confronto decisivo e muito importante na briga pelo G8. O Botafogo-SP tem muita qualidade, joga em casa, estamos empatados em número de pontos e as duas equipes precisam da vitória para seguir no G8. Então, será um jogo difícil, disputado, mas estamos focados para fazer uma grande partida e conquistar a vitória – projetou.

Para este confronto, o Voltaço terá o retorno do volante e capitão Bruno Barra, que cumpriu suspensão automática rodada passada da Série C. Já falando de desfalque, o atacante Lelê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não viajou com o time.