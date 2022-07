Voltaço visita o Confiança-SE buscando retorno ao G8 da Série C

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 17:28 horas

Partida será neste sábado, dia 2, às 18h, no estádio Batistão

Volta Redonda – A um ponto do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda visita o Confiança-SE neste sábado, dia 2, às 18h, no estádio Batistão, buscando uma vitória que o recoloca na zona de classificação para a próxima fase.

O atacante Rafhael Lucas projetou o confronto e falou da importância do Voltaço buscar os três pontos, se recuperando da derrotada em casa na rodada passada.

– Sabemos que será uma partida muito difícil. Eles estão buscando também a recuperação deles no campeonato, mas o ponto que perdemos em casa, precisamos buscar fora agora. Estamos focados em buscar o resultado positivo, sabendo que a nossa equipe é muito qualificada para isso. Precisamos acertar os erros que a gente vem cometendo, mas com o trabalho forte que estamos fazendo, acredito que iremos fazer um grande jogo e voltar com a vitória de lá – destacou.

O atacante do Esquadrão de Aço também celebrou o gol marcado na vitória diante do Macaé pela A2 do Campeonato Carioca, o seu quinto pelo Voltaço.

– Fico feliz em poder ajudar a equipe com mais um gol. Vim para cá com este objetivo de ajudar a com gols e assistências nos jogos. Voltamos o caminho das vitórias e espero que a gente continue nesta batida, porque temos um jogo muito importante fora de casa, que a vitória é de suma importância para a gente – celebrou.

Treinamento

A delegação do Volta Redonda já chegou em Aracaju-SE. O elenco tricolor treinou na tarde desta sexta-feira, dia 1, no estádio do Sergipe-SE. O técnico Rogério Corrêa, comandou um treinamento tático, encerrando a preparação para enfrentar o Confiança-SE, neste sábado, dia 2, às 18h, no estádio Batistão.