Voltaço visita o Mirassol-SP em jogo fundamental na briga pelo acesso na Série C

Matéria publicada em 10 de setembro de 2022, 11:19 horas

Partida será neste domingo, dia 11, às 19h, no estádio José Maria de Campos

Volta Redonda – Buscando se recuperar do revés na rodada passada e se manter vivo na busca pelo acesso à Série B, o Volta Redonda visita o Mirassol-SP neste domingo, dia 11, às 19h, no estádio José Maria de Campos, pela 4° rodada da segunda fase da Série C.

O comandante do Esquadrão de Aço, Rogério Corrêa destaca que a partida é de extrema importância e precisa ser encarada como uma final.

– É um jogo fundamental para as nossas pretensões na competição. Por isso, vamos com toda a nossa energia positiva e toda determinação para que possamos buscar a vitória fora de casa, como tivemos diante de um Barradão lotado contra o Vitória e diante de um invicto dentro de casa que era o Manaus – afirmou.

No último confronto entre os times, disputado no último domingo, dia 4, no Raulino de Oliveira, a equipe paulista levou a melhor por 2 a 1. Porém, o Voltaço fez um grande segundo tempo e quase chegou ao empate após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0.

– Não temos que manter só o espírito da segunda etapa, mas de outros jogos que fizemos fora. Nosso time já mostrou superação e determinação em várias ocasiões, inclusive em momentos mais delicados porque era contra o rebaixamento no momento. Então, tenho uma confiança, uma esperança neste grupo incrível e eles também têm entre eles. Para que a gente vá fazer um grande jogo lá e buscar com todas as forças a vitória, para que a gente continue neste embalo, tentando a classificação para a Série B – destacou o técnico tricolor.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço não tem nenhum suspenso e o meio-campo Mauro Gabriel, que está no departamento médico se recuperando de uma entorse no joelho, será o único desfalque.

O Voltaço está na terceira colocação do grupo B, com três pontos ganhos, a três do G2 e a quatro do líder Mirassol.