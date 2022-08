Voltaço visita o Olaria pela semifinal da Taça Corcovado

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 18:37 horas

Esquadrão de Aço precisa da vitória para avançar à decisão do segundo turno da A2

Volta Redonda – Campeão da Taça Corcovado e com a melhor campanha geral do Campeonato Carioca A2, o Volta Redonda foca agora na conquista Taça Corcovado. Para avançar para a decisão do segundo turno, o Esquadrão de Aço precisa vencer a semifinal diante do Olaria nesta quarta-feira, dia 03, às 14h45, na Rua Bariri. Por ter terminado a fase de grupos na liderança da sua chave, os donos da casa jogam com a vantagem do empate.

Artilheiro da A2 com 11 gols marcados em 12 jogos, o atacante Bruno Santos destacou que a equipe está com foco total na A2, esquecendo, momentaneamente, a Série C do Campeonato Brasileiro.

– Sabemos da qualidade do Olaria, que tem um elenco com bons jogadores, joga em casa, com a vantagem do empate, mas o nosso grupo está muito focado no propósito de vencer e buscar a vaga na decisão. Estamos vindo de uma sequência de jogos difíceis, sabemos que será mais um, mas nada disso irá nos afetar. Só temos um foco no momento que é a A2 e vamos em busca desta classificação – projetou.