Voltaço visita o Vitória-BA pela Série C

Matéria publicada em 4 de junho de 2022, 11:40 horas

Partida será neste domingo, dia 5, às 16h, no Barradão

Volta Redonda – A dois pontos do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda visita o Vitória-BA neste domingo, dia 5, às 16h, no Barradão, buscando uma vitória que o recoloca na zona de classificação para a próxima fase.

Bicampeão Baiano pelo Atlético-BA e com muitos anos jogando por equipes do Estado, o zagueiro Iran conhece bem o estilo do futebol baiano, já jogou muitas vezes no Barradão contra o Vitória e projeta um duelo muito difícil.

– Sabemos da dificuldade da equipe adversária, que tem bastante qualidade e ainda irá contar com o apoio da sua torcida. Já joguei muitas vezes lá e conheço bastante. Mas estamos também fazendo um belo trabalho, toda a comissão estudou bastante a equipe adversária e espero que dê tudo certo para conquistarmos este resultado positivo – destacou o zagueiro tricolor, que ainda falou sobre o reencontro com antigos companheiros de time.

– Sempre bom rever as amizades, mas estamos agora defendendo camisas diferentes. Espero sair de lá com um resultado positivo, conquistando a nossa primeira vitória fora de casa – afirmou.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá o retorno do atacante Pedrinho, que estava suspenso na rodada passada.