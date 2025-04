Voltaço: Zagueiro Fabrício se prepara para voltar a jogar

Volta Redonda – O zagueiro Fabrício, do Volta Redonda FC, está realizando, sob os cuidados da preparação física do Esquadrão de Aço, atividades de transição para o gramado. Esses trabalhos fazem parte do processo de recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito, sofrida por ele há algumas semanas. Por esse motivo, o defensor não atuou nas duas últimas partidas da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o CRB e a Ferroviária. Já o atacante Matheus Lucas, finalizou o processo de transição e já está participando normalmente dos treinamentos com o elenco.

Preparação para enfrentar o Athletic

Nesta quinta-feira (24), os jogadores do Voltaço realizaram atividades na academia e no campo do Centro de Treinamento João Havelange, como parte da preparação da equipe para o jogo contra o Athletic.

A partida, válida pela quinta rodada da Série B, acontecerá no domingo (27), às 16h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) e será transmitida pelo canal Disney +.