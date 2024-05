Volume de serviços prestados no Estado do Rio cresce 3% em março

Estado do Rio – O volume de serviços prestados no Estado do Rio de Janeiro cresceu 3% em março, na comparação com o mesmo mês no ano passado. Na passagem de fevereiro para março, o crescimento foi de 1,1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o IBGE aponta que o principal impacto positivo, entre os estados, foi o do Estado do Rio de Janeiro: 4%.

– Essa expansão registrada pelo setor está relacionada à abertura de novos negócios no nosso estado, que, apenas nos primeiros quatro meses do ano, já ultrapassaram a casa dos 24 mil, e aos milhares de postos de trabalho criados no período. O setor de serviços é o que mais emprega no estado e no país, e funciona como um indicador do desempenho da economia fluminense. Mais empregos significam mais renda e maior consumo – comenta o governador Cláudio Castro.

Ainda de acordo com o IBGE, em relação às áreas do setor de serviços que tiveram crescimento em relação a março de 2023, o principal resultado positivo ficou com o segmento de informação e comunicação. Os demais avanços vieram dos serviços prestados às famílias e dos profissionais, administrativos e complementares.

– A pesquisa mostra também que, na comparação interanual, o resultado do Rio de Janeiro ficou bem acima da média do país, que foi de -2,3%, e do resultado nacional na comparação mensal (0,4%). O setor de serviços tem grande peso na economia fluminense e seu crescimento é um indicativo de progresso socioeconômico – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.