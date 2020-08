Voluntárias da Casa Rosa em Barra Mansa fazem teste para Covid-19

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 14:34 horas

Barra Mansa – As voluntárias da Casa Rosa, situada na Rua Santos Dumont, 182, no Centro, em Barra Mansa, realizaram a testagem da Covid-19. A ação da Vigilância em Saúde teve como objetivo evitar a transmissão do coronavírus, tendo em vista que as pessoas poderiam estar contaminadas e assintomáticas. Dos 20 testes realizados, todos testaram negativo.

Casa Rosa

A Casa Rosa é um projeto idealizado pelo grupo “Amor em Movimento”, com intuito de acolher os pacientes em tratamento de câncer na Oncobarra (Serviço de Oncologia da Santa Casa de Barra Mansa)

A Gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, destacou a importância do serviço realizado pelo grupo.

– A Casa Rosa realiza diversos atendimentos visando o apoio e carinho aos pacientes de câncer, que tanto precisam de atenção. E nós, quanto profissionais de saúde, não poderíamos deixar de prestar nossos serviços para o bem comum e também dessas pessoas especiais – concluiu.