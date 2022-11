Voluntários do Doutoraço do Riso realizam campanha de doação de sangue - Diário do Vale

Voluntários do Doutoraço do Riso realizam campanha de doação de sangue

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 16:10 horas

Cerca de 20 participantes do projeto social estiveram na manhã desta sexta-feira no Banco de Sangue

Volta Redonda – Vinte voluntários do projeto social Doutoraço do Riso, formado por um grupo de “doutores palhaços”, realizaram uma campanha de doação de sangue no Hemonúcleo de Volta Redonda, localizado no Hospital São João Batista (HSJB), na manhã desta sexta-feira (18).

O presidente do Doutoraço do Riso, Marcelo Reis, falou que a ideia de realizar a ação surgiu como uma maneira de ajudar a aumentar o estoque do Banco de Sangue de Volta Redonda.

“Ao vermos esta oportunidade, nosso grupo se mobilizou para realizar esta campanha. Andamos conversando com pessoas que estão precisando de sangue para fazerem cirurgias, por exemplo, e achamos importante estar doando, tentando ajudar a salvar o máximo de vidas que pudermos”, disse.

Entre as voluntárias presentes na campanha, estava Monique Baldi, que falou da importância da doação de sangue e lembrou de quando o seu pai precisou.

“O meu pai precisou de doação de sangue e na época corríamos bastante atrás. Ele era ‘O’ negativo e, pelo fato de precisar do mesmo tipo sanguíneo, era um caso mais difícil. Sou doadora desde os 18 anos, estou sempre doando e é muito importante poder doar e ajudar as pessoas”, lembrou.

O Doutoraço do Riso é um projeto social formado por um grupo de “doutores palhaços”, que realizam visitas em hospitais, instituições de longa permanência (ILPI), comunidades carentes, dentre outros locais. Mais informações sobre o grupo podem ser adquiridas através das redes sociais do projeto: @doutoracodoriso.

Outras campanhas

Além do Doutoraço do Riso, alunos do Colégio Estadual Piauí também estiveram presentes na manhã desta sexta-feira para doarem sangue. Eles fazem parte da campanha “Estudante Sangue Bom”, realizada pelo Hemonúcleo em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que disponibiliza o transporte para os doadores. Também já participaram desta campanha os estudantes dos colégios estaduais Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Francisco Torres; e o Colégio Interativo.

Nas últimas semanas, o Banco de Sangue, em parceria com a Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), também recebeu a campanha “Universitário Sangue Bom”, com a doação de universitários do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). Além deles, alunos do Instituto Tecnológico de Capacitação (ITEC) também doaram sangue.

“Estas campanhas são muito importantes para nos ajudar a aumentar o nosso estoque de sangue, principalmente neste período de festas, quando as doações, historicamente, acabam caindo. Ainda mais neste ano que teremos a Copa do Mundo. A população precisa se conscientizar sobre a importância de criar o hábito de estar sempre doando sangue”, ressaltou o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima.

Como doar

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona no Hospital São João Batista, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Não é necessário o agendamento para a realização da doação e nem estar em jejum. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

Requisitos para ser doador

– Pessoas entre 16 e 69 anos (adolescentes com idade entre 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

– Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

– Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

– Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante.

– Aguardar seis meses após colocar piercing ou fazer uma tatuagem.