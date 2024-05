VR: Agentes da PRF realizam palestra educativa sobre o Maio Amarelo

Volta Redonda – Policiais rodoviários federais da 7° delegacia em Resende, integrantes do GETRAN – Grupo de Educação para o Trânsito, realizaram nesta quarta-feira (15), no Grupo Trigo em Volta Redonda, uma palestra educativa referentes ao Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito, cujo tema em 2024 é ‘Paz no trânsito começa por você’.

A atividade consistiu na realização de duas palestras aos colaboradores da empresa, com participação total de aproximadamente 60 pessoas. Foram abordados os temas: direção defensiva, normas gerais de circulação e conduta previstas no CTB e alguns dos principais fatores causadores de sinistros de trânsito, sempre com objetivo de promover a reflexão e a conscientização dos participantes para um trânsito mais seguro. Essa integração entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil no propósito de trazer conhecimento, reflexão e mudança consciente de atitudes para um trânsito mais seguro é de extrema importância.

Nas ações foram utilizados vídeos versando sobre os temas: dirigir sob efeito de álcool, dirigir acima da velocidade máxima permitida, utilização celular durante a condução, a não utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e a não utilização do capacete motociclistico.

No Brasil mais de 33 mil pessoas perdem a vida, a cada ano, vítimas de sinistros de trânsito.

De acordo com a PRF, a educação para o trânsito é um dos principais pilares para a construção de um trânsito mais humanizado e seguro para todos, devido ao seu potencial preventivo baseado na mudança comportamental advinda de ações que promovem reflexão e conscientização.