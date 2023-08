VR: Agentes do ‘Segurança Presente’ prendem suspeito de praticar quatro assaltos desde sábado

Volta Redonda – Agentes do ‘Segurança Presente’ prenderam nesta quarta-feira (9), na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, um homem suspeito de ter praticado quatro assaltos desde sábado (5). Todas as vítimas eram taxistas. O assalto mais recente aconteceu na tarde desta quarta. Um dos taxistas, que trabalha no ponto da Rodoviária Francisco Torres, disse ao DIÁRIO DO VALE que foi abordado pelo suspeito no sábado.

“Ele pediu uma corrida até o Roma. Chegando ao Roma, pediu pra ir até a Parada do Pastel comprar um almoço. Na volta, ele pediu pra eu entrar numa rua onde haveria uma pensão. Mas não tinha. Aí ele me abordou. Levou dinheiro, celular e o carro”, contou o taxista, acrescentando que o carro – um Ônix – já foi encontrado e está passando por perícia.

Igreja e religião

Outra vítima foi um taxista que trabalha no ponto do Hospital São João Batista (HSJB). “Ele chegou, deu boa tarde e pediu pra eu levar até atrás da Agulhas Negras. Ele entrou, sentou no banco de trás e foi conversando sobre igreja, religião. Fui tratando normal. Quando cheguei lá, vi que ele estava meio confuso, disse que ia na casa de um amigo. Tinha um pessoal da Light trabalhando, achei bom parar perto do pessoal. Pediu pra descer mais um pouquinho, aí senti que era assalto. Ele disse que não ia me fazer nada, só levar o carro e o celular”, contou o taxista.

Ainda de acordo com a vítima – que é sargento da Reserva –, o suspeito levou o carro sem saber que a chave presencial (uma espécie de controle remoto) estava com o taxista. “Pedi auxílio a um morador, que não quis me atender. Mas logo em seguida passou outro cidadão, que me levou até a Amaral Peixoto. Quando eu estava lá, acionei o ‘Segurança Presente’, que por sinal faz um excelente trabalho, e fui prontamente atendido. Nesse exato momento, ele passou na minha frente, com a minha blusa e com os meus pertences no corpo dele”, contou.

O próprio taxista deu voz de prisão ao suspeito e esperou a chegada dos policiais.

O homem foi detido e conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado e passa a ser investigado. Os carros roubados foram recuperados.