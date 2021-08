VR aplica 2ª dose da Pfizer em gestantes que iniciaram imunização com AstraZeneca

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 18:16 horas

Volta Redonda – A Secretaria de Saúde de Volta Redonda continua nesta terça-feira, dia 03, a aplicação de segunda dose da vacina contra a Covid-19 em gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) que tomaram a primeira dose da AstraZeneca (Oxford). A recomendação do Ministério da Saúde é de que essas mulheres recebam a vacina da Pfizer/BioNTech para completar o ciclo vacinal.

A secretaria inicia a aplicação da segunda dose no grupo de mulheres gestantes e puérperas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 11/05/2021, nas seguintes Unidades de Saúde: Siderlândia, Conforto, Retiro II, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, São Geraldo e Jardim Paraíba, no horário de 08h às 16h.

Para as grávidas e puérperas que ainda não se vacinaram, segue a orientação para que tenham a aplicação de doses sem o vetor viral, como CoronaVac ou Pfizer.

Boletim Covid-19

Mais uma morte por Covid-19 é confirmada em Volta Redonda, que chega ao total de 1.106. De acordo com o boletim epidemiológico, as taxas de ocupação de leitos da rede SUS estão em 14% nos leitos clínicos e 32% nos leitos de UTI. Já para os leitos da rede privada são 13% ocupados nos leitos clínicos e 7% ocupados por pacientes internados por Covid- 19 nos leitos de UTI.

A SES RJ (Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro) classifica Volta Redonda na bandeira amarela, que significa que risco baixo de contrair a doença do novo coronavírus. Até então, a cidade estava na bandeira laranja. Já foram aplicadas mais de 219 mil doses de vacinas contra a Covid-19.