VR aplica 7,4 mil doses contra a Covid-19 em um dia

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 18:10 horas

Volta Redonda – Em mais um dia de vacinação, Volta Redonda aplicou mais de 7,4 mil doses de vacinas contra Covid-19 somente nesta quarta-feira (28).

Durante drive-thru realizado na Ilha São João, 4.357 pessoas acima de 35 anos receberam a 1ª dose do imunizante da AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac. Outras 3.046 pessoas completaram o ciclo de imunização contra a doença nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF) onde receberam a segunda dose.

Imunizados

As pessoas que completaram a imunização contra o novo coronavírus pertencem ao grupo de vacinados com a primeira dose da vacina AstraZeneca até 11/05/2021. Outro grupo, de vacinados com a primeira dose da CoronaVac até 02/07/2021, também garantiu a conclusão da imunização. A aplicação das segundas doses ocorreu nas 46 Unidades de Saúde do município.