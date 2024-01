VR: Assalto no Aterrado termina com um morto

Atualização às 11h51 – De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE junto a uma testemunha, a loja estava em funcionamento quando os suspeitos, usando coletes de um aplicativo de entregas, renderam funcionários e clientes.

Todos foram amarrados pelos criminosos, que exigiram ao atendente que entregasse dinheiro. Logo em seguida, executaram um funcionário, fugindo na sequência. A Polícia segue investigando o caso.

Volta Redonda – Um homem foi morto durante um assalto a uma loja de celulares no final da manhã deste sábado (27), bairro Aterrado, próximo à prefeitura.

De acordo com as primeiras informações, os suspeitos – vestidos com roupas de um aplicativo de entregas – teriam fugido de moto após matarem um funcionário do estabelecimento.

A Polícia Militar está no local, sob coordenação do sub-tenente PM Giovani. A Perícia está na cena do crime. Matéria em atualização.