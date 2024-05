VR: Beira-Rio e Açude recebem sinalização

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda iniciou nesta semana a sinalização da Avenida Francisco Antonio Francisco, no bairro Açude, que terminou de receber o novo asfalto numa obra realizada pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), graças à parceria entre a prefeitura e Governo do Estado. Os trabalhos são feitos de noite, para evitar atrapalhar o trânsito na avenida, que tem mais de três quilômetros de extensão e é a principal ligação entre o bairro e o Retiro.

Em paralelo aos serviços no Açude, a STMU também está fazendo a nova sinalização ao longo da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio). Todas essas melhorias estão incluídas na parceria entre os governos municipal e estadual, que devem beneficiar cerca de 300 vias no município.

No Retiro, as equipes concluíram recentemente – além da ligação com o Açude – o asfaltamento em trechos da Avenida Antônio de Almeida, entre a Avenida Retiro e o início da Avenida Francisco Antonio Francisco. Também estão sendo beneficiadas as avenidas Floriano e Fortaleza, e as ruas 9 de Julho e Goiás.

No bairro Santa Cruz, a nova pavimentação na Avenida Nossa Senhora do Amparo está sendo finalizada. Além dessas localidades, o novo asfalto já beneficia outros bairros: Aterrado, Roma, Pinto da Serra, Vila Santa Cecília e Santo Agostinho. E mais bairros serão beneficiados com o novo asfaltamento.

“Estamos trabalhando muito para melhorar nossos bairros. A situação já mudou, mas ainda precisa melhorar mais. Infelizmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas seguimos avançando na recuperação das vias da nossa cidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.