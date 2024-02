VR: Caps Vila Esperança passa por reforma

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban (Fundo Comunitário do município), está reformando o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Vila Esperança, localizado na Vila Santa Cecília. Estão sendo investidos cerca de R$ 80 mil em melhorias no espaço que presta o cuidado ao usuário de transtorno mental no município.

De acordo com o Furban, as equipes que atuam na obra estão realizando serviços de remoção e colocação de telhas danificadas, além de extensão do telhado na parte de trás da unidade; colocação de forro e de nova grelha; pintura externa da parte de trás e instalação de portas novas.

“No início do mês foi colocado rufo (peças metálicas para proteger a alvenaria da água da chuva) em toda a extensão, e o local já havia recebido a instalação de piso cerâmico e rodapé na área do salão, arquivo e bazar”, explicou o diretor-técnico do Furban, Ernesto da Rocha.

Unidade atende população de 25 bairros

O Caps Vila Esperança é uma unidade da Divisão de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e fica localizado na Rua 93C, nº193, Vila Santa Cecília, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O local atende à população da área de abrangência dos seguintes bairros: Água Limpa, Bela Vista, Brasilândia, Caieiras, Candelária, Dom Bosco, Eucaliptal, Jardim Amália I e II, Morada da Granja, Nova Primavera, Ponte Alta, Rústico, São Sebastião, Santa Tereza, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Lucas, São Luiz, Três Poços, Vila Americana, Volta Grande, Minerlândia, São Carlos, Santa Inês.