VR: CDL promoverá palestra sobre Reforma Tributária

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda promoverá, na terça-feira (8), às 19h30, uma palestra sobre a Reforma Tributária, ministrada pelo contador João Spacek. O evento, gratuito, abordará as recentes mudanças fiscais em curso no país e a importância da participação ativa dos empresários nesse processo.

“Preparamos essa palestra para os empresários, porque, muitos desconhecem as mudanças e é importante que estejam preparados para acompanhar esse processo junto aos contadores e as assessorias contábeis, para evitar problemas futuros. Por isso, convidamos nossos associados e também comerciantes que ainda não sejam associados, porque o tema tem muita relevância e será bem atual”, disse o presidente da CDL-VR, Giovane Freitas Ferreira.

A Reforma Tributária, sancionada em janeiro de 2025, introduziu alterações significativas no sistema fiscal brasileiro. Entre as principais mudanças, destaca-se a substituição de cinco tributos — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins — por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual, composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de âmbito federal, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal. Essa unificação visa simplificar o sistema tributário e eliminar a cumulatividade de impostos.

A implementação dessas mudanças será gradual, com início previsto para 2026 e conclusão em 2032. A alíquota padrão estimada é de 28% sobre o preço dos produtos ou serviços consumidos, com a possibilidade de redução para 26,5% até 2030.

“Diante da complexidade e da rapidez dessas alterações, é fundamental que os empresários se mantenham informados e preparados para adaptar suas operações às novas exigências fiscais. Vamos abordar as principais mudanças introduzidas pela Reforma, os impactos no fluxo de caixa e na precificação dos produtos e serviços, além de estratégias para uma transição eficiente. Será enfatizada a importância de contar com assessoria contábil especializada para navegar por esse novo cenário tributário”, afirmou o palestrante.

As inscrições para o evento são de graça e estão abertas a todos os empresários interessados. Para garantir sua participação, entre em contato com a CDL de Volta Redonda pelo WhatsApp (24) 99880-7002.