VR: Centro Cardiológico Municipal encerra 2023 com mais de 11 mil consultas realizadas

Volta Redonda – Unidade pioneira no Sul Fluminense, o Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, localizado no bairro Aterrado, em Volta Redonda, realizou mais de 11 mil consultas e 4,5 mil exames em sete meses (junho a dezembro de 2023). Centro foi inaugurado em maio de 2023 e, em pouco mais de sete meses, apresentou bons resultados.

Nesse período, os médicos cardiologistas da rede municipal de saúde realizaram 11.398 consultas no Centro Cardiológico até o final do ano passado. Quanto aos exames, o total exato foi de 4.566, sendo 2.065 ecocardiogramas transtorácicos; 887 testes de esforço; 694 exames de Holter (ou Holter 24 horas); 249 Mapas (Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial); e 671 eletrocardiogramas.

Ao ser idealizado, a proposta do Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado era reunir no mesmo local consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos de Volta Redonda referenciados pelas unidades da Atenção Primária em Saúde. Oito cardiologistas da Rede Municipal de Saúde, que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde), trabalham na unidade, sendo que dois deles fazem o risco cirúrgico dos pacientes que são encaminhados. Antes da consulta, os pacientes passam pelo acolhimento feito pelas técnicas de enfermagem, que consiste na aferição da pressão arterial e o teste HGT (Hemogloibina glicada).

Quanto à estrutura, o Centro Cardiológico tem, além da recepção e consultórios, salas exclusivas de ergometria (teste de esforço), eletrocardiograma/Holter/Mapa, ecocardiograma e reabilitação cardíaca. Por meio da centralização do atendimento, com as consultas e vários exames e reabilitações realizados no mesmo local, o paciente tem o atendimento agilizado ao poder fazer alguns exames no mesmo dia da consulta, sem ter de esperar pelo agendamento, ou com a marcação sendo feita logo após a consulta com o especialista. É o caso, por exemplo, do serviço de reabilitação cardíaca, em que o paciente terá o acompanhamento do médico especialista e fisioterapeuta.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, destacou os resultados apresentados pela unidade, que faz parte dos esforços da SMS na prevenção das doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo.

“O número de atendimentos e exames mostram a eficácia da iniciativa, que integra nosso compromisso quando assumimos o governo, em 2021, de reconstruir o que fora destruído nos anos anteriores. Ter um centro de referência como esse é essencial para salvar vidas e dar melhores condições de saúde à população”, afirmou.

Pacientes satisfeitos

Dentre os pacientes de Volta Redonda atendidos no Centro Cardiológico Municipal está o aposentado José Cardoso da Silva, 85 anos, morador do Caieiras, que passou pelo exame de ecocardiograma por indicação médica, após ser atendido na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

“É a primeira vez que sou atendido aqui, e os funcionários foram muito prestativos, um ótimo atendimento. É um exame de rotina, pois tomo apenas um comprimido para controlar a pressão. Volta Redonda é a melhor para isso (tratamento de saúde), em outras nem comprimido dão, e teria que pagar pelo exame. Aqui foi tudo rápido”, elogia.

Morador do Retiro, Carmine Luiz Lopes Vitassi, 67 anos, esteve na unidade para mais uma consulta. Ele conta que tem sido atendido pela rede municipal de saúde desde 2002, e também não economiza nos elogios.

“O atendimento é muito bom, porque a gente é pessoa pobre, não tem como fazer consulta e exames particulares. O médico daqui é muito bom, esse novo Centro Cardiológico é um lugar ótimo, somos muito bem atendidos aqui, graças a Deus. Não tem outro lugar melhor”, afirmou.

Na ocasião da inauguração, o prefeito Antonio Francisco Neto declarou que o Centro Cardiológico era um de seus sonhos, e que esperava que ele salvasse muitas vidas. Com o município podendo investir nas mais diversas áreas – incluindo aí a Saúde –, ele usa os depoimentos dos pacientes para reforçar a sua convicção de que a cidade está no caminho certo.

“Foi preciso muito esforço para reconstruir nossa Volta Redonda e, a partir daí, fazer os investimentos necessários para melhorar a vida de todos. O Centro Cardiológico Municipal era um sonho que se tornou realidade, e fico muito feliz em saber que ele tem alcançado os objetivos que estipulamos, entre eles o de oferecer um serviço gratuito de saúde de qualidade”, declarou.

Capacidade para oferecer ainda mais

Vale destacar, ainda, que o Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado tem capacidade para atender a um número maior de pessoas, além dos exames. As 11.398 consultas realizadas no período fazem parte das 13.769 ofertadas entre junho e dezembro, assim como foram realizados 4.566 dos 5.421 que poderiam ter sido feitos no mesmo espaço de tempo – apenas os eletrocardiogramas (671) atingiram a marca de 100%.

Isso se deve, em muitos casos, a um problema recorrente na rede pública de saúde: o das pessoas que marcam consultas e exames e acabam não comparecendo.