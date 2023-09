VR: Centro Cardiológico oferece serviço especializado pelo SUS

Volta Redonda – Para ajudar na prevenção e no tratamento de doenças ligadas ao coração, a prefeitura inaugurou em junho deste ano o Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, no Aterrado. A unidade, segundo a prefeitura, oferece um serviço especializado e pioneiro na região, com consultas médicas, exames e terapias de reabilitação pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a administração municipal, a unidade de saúde disponibiliza exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, holter 24 horas, mapa e teste ergométrico. Moradores do município que chegam ao local são encaminhados por profissionais da Atenção Primária à Saúde – unidades básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs). Com um sistema informatizado, os médicos da unidade têm acesso a todo o histórico de saúde dos pacientes. Após as consultas, eles já saem com os exames agendados e podem realizá-los ali, na mesma hora.

“Na hora mesmo, o paciente sai da consulta, realiza um eletrocardiograma, já retorna ao nosso consultório. A partir daí conseguimos ter um diagnóstico e tudo acontece muito rápido”, disse a cardiologista-geriatra Tatiana Cunha de Paiva.

“É um projeto inovador, porque facilita o diagnóstico. Um diagnóstico rápido. Você reunir em um mesmo espaço a consulta médica e imediatamente o exame. Há exames em que o paciente já sai de dentro do consultório com ele agendado para poder fazer, então a pessoa não fica transitando, levando ‘papel aqui ou ali’ para marcar o exame. Esse é um padrão de qualidade que o SUS tem que ter e é o que estamos implantando em Volta Redonda”, destacou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Com a Rede de Atenção Primária à Saúde mais estruturada, o centro cardiológico prioriza os casos mais graves, como explicou o cardiologista Mauro Marques Mendonça. “Os pacientes mais graves são acompanhados aqui, até definir uma conduta: uma cirurgia cardíaca, um implante de marca-passo e etc. Os exames de triagem conseguimos fazer todos no centro cardiológico, e os mais sofisticados temos uma rede credenciada para referenciar”, explicou o médico.

O Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado fica na Rua Desembargador César Salamonte, nº 191, no bairro Aterrado, próximo à esquina com a Avenida 7 de Setembro. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.