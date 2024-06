VR: Centro de Alzheimer ganha prêmio ‘Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa’

Volta Redonda – O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos –, da Prefeitura de Volta Redonda, vai receber o “Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa”, concedido pela Câmara dos Deputados. A indicação à honraria partiu da deputada federal Laura Carneiro, após visita à unidade a convite do deputado estadual Munir Neto, em janeiro deste ano.

“Parabéns a toda a equipe competente do Centro-Dia Synval Santos, que trabalha para cuidar de quem precisa. Quando fizemos esse espaço pensamos em ofertar um serviço de excelência e mais uma vez o trabalho está sendo reconhecido”, afirmou o deputado Munir Neto, que levou a deputada Laura Carneiro para conhecer a unidade de assistência social, lembrando também que o Centro-Dia foi construído quando ele era secretário municipal de Ação Comunitária em Volta Redonda.

Criado em 2017, o Prêmio Zilda Arns é uma forma de reconhecimento às pessoas e instituições que contribuíram ou têm contribuído ativamente na defesa dos direitos das pessoas idosas. O prêmio consiste em um diploma de menção honrosa, concedido anualmente a até cinco homenageados. A solenidade de entrega da premiação será no dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas).

O trabalho do Centro-Dia Synval Santos, único público para atendimento a pessoas com Alzheimer e seus familiares da América Latina, é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), por meio do Departamento de Proteção Especial Social. A unidade, que completou dez anos em 2024, visa fornecer o atendimento qualificado e continuado, através de estimulação aos idosos com a doença de Alzheimer, desenvolvendo suas capacidades.

A unidade ainda fornece suporte, orientação, escuta, acolhimento e acompanhamento das famílias, reduzindo a sobrecarga natural que a doença traz como uma espécie de efeito colateral. Essas ações impactam na qualidade de vida da família e do usuário.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à deputada Laura Carneiro pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido no Centro de Alzheimer. “Prestamos um serviço diferenciado e muito importante para essa parcela da população. E o comprometimento da equipe que atua com os idosos e seus familiares é fundamental para o sucesso do trabalho. São ações como o Centro-Dia Synval Santos e a qualidade dos nossos profissionais que colocam Volta Redonda como referência em assistência social no Brasil”, falou Neto, lembrando que Volta Redonda é a cidade do Brasil que tem o maior número de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) por habitante: 35 no total.

Trabalho do Centro-Dia Synval Santos é reconhecido nacional e internacionalmente

O Centro-Dia foi ganhador, em 2022, do prêmio “Experiências Exitosas: 80+”, no 12° Congresso Sul Brasileiro de Geriatra e Gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em 2023, foi reconhecido pela Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) e Sociedade Brasileira de Geriatra e Gerontologia Rio de Janeiro (SBGGRJ), e ganhou um capítulo na segunda edição do livro “A prática do serviço social na atenção à pessoa idosa”.

Ainda no ano passado, o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares Synval Santos foi convidado nas redes sociais pela página @alzheimerebook, que busca fomentar informações sobre o Alzheimer, para encerrar a campanha 2023 com um vídeo, mostrando os trabalhos e metodologias realizados na unidade.

Mais recentemente, em maio de 2024, o trabalho desenvolvido no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares foi destaque no relatório especial “The New Age of Alzheimer’s” (“A Nova Era do Alzheimer”), publicado pela revista científica “Scientific American” e pela Davos Alzheimer’s Collaborative, parceria global de organizações com ideias semelhantes com objetivo de mobilizar o mundo contra a doença.