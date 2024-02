VR: Centro de Alzheimer vai ganhar uma “Cozinha Afetiva”

Volta Redonda – O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos, iniciativa pioneira da Prefeitura de Volta Redonda, vai avançar ainda mais no atendimento a esse público em 2024. O único serviço público voltado para idosos com Alzheimer e seus familiares da América Latina vai ganhar uma “Cozinha Afetiva” com o objetivo de estimular as boas lembranças através do hábito de cozinhar.

De acordo com a coordenadora do Centro de Alzheimer, Danielle Freire, o projeto vai somar às atividades já desenvolvidas com os idosos que frequentam o centro-dia.

“Com a ‘Cozinha Afetiva’ vamos tentar resgatar a memória perdida e promover novas conexões neurológicas. Através de atividades monitoradas, como fazer biscoitinhos, bolos e outros itens de fácil confecção, poderemos trabalhar não só a memória afetiva, como tantos outros aspectos motores e sensoriais. Para a geração dos nossos idosos, a cozinha sempre foi lugar de encontro, de relação afetiva e de bem-estar familiar”, explicou Daniele.

O novo espaço será mais um local de estímulo, assim como as oficinas já desenvolvidas como as sócio-ocupacionais e do movimento (com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educadores físicos e social); música; memória; linguagem; comportamento e atividade da vida diária, com objetivo de preservar a qualidade de vida, autonomia e independência dos usuários; lúdica; aeróbica, que trabalha a parte muscular e de socialização entre eles; trabalho em grupo para manutenção do tônus muscular; alongamento; e movimentos com cadência para funcionalidade junto com a socialização.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, lembra que o Centro Dia para Idosos com Alzheimer e Familiares, inaugurado durante o quarto mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, em 2014, é uma iniciativa pioneira.

“Somos o único serviço público voltado para idosos com Alzheimer e seus familiares da América Latina. E a ‘Cozinha Afetiva’ é mais um avanço neste atendimento. O projeto, que tem como arquiteta responsável a Maria Tereza Homem da Costa, a Teca, já está pronto e será implementado em terreno da prefeitura anexo ao prédio do Centro de Alzheimer, no Jardim Paraíba”, falou a secretária.

Estrutura e atendimento

O Centro-Dia para Idosos com Alzheimer e Familiares fica na Rua 548, nº 101, no bairro Jardim Paraíba. A unidade tem dois andares com recepção; três salas de atividades; duas salas de repouso (com TV, lavabo e banheiros adaptados); sala de acolhimento; sala da diretoria e equipe; sala para equipe de apoio; cozinha; refeitório; área de convivência coberta; área para caminhada; área externa; banheiros masculino e feminino adaptados; e auditório para 50 pessoas, entre outras acomodações.

O local tem capacidade para 90 idosos, sendo 25 atendimentos por dia. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e os idosos são atendidos duas vezes por semana.

O objetivo é promover a convivência e ampliar as relações sociais, evitando o isolamento social e a sobrecarga familiar. As atividades coletivas são coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece cinco refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias.