VR: CMEI Zilda Arns vai dobrar a capacidade de atendimento após obras

Volta Redonda – O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zilda Arns, no bairro Conforto, vai dobrar a sua capacidade de atendimento. O local vem passando por obras de reforma e ampliação que devem ser entregues em dezembro deste ano. Após as obras, o número de salas de aulas dobrará, ao todo serão oito, com aumento do refeitório e cozinha. Os banheiros também serão adaptados.

Com um investimento de cerca de R$ 1.936.585,29, a reforma também inclui a colocação de novos revestimentos, construção de segundo pavimento para acréscimo de novas salas, colocação de novo telhado, pintura geral e impermeabilização, instalação de nova rede elétrica e de hidráulica.

Outras obras em centros municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão em andamento, são eles: Aracy Carvalho Di Biase, no Açude; creches Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília; Aymar Müller Taranto, no Belo Horizonte; e Norberto Reduzino de Sá, no Nova Brasília.

“Estamos trabalhando muito para garantir uma Educação de qualidade em nossa cidade. Foram quatro anos de abandono e colocar as coisas no lugar não é fácil. Construir é mais fácil que reconstruir, mas nós não vamos deixar de trabalhar. Volta Redonda vai voltar a ser referência”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.