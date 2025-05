VR: Com redução nos índices de criminalidade, Coronel Martins comemora 1 ano no 5º CPA

Sul Fluminense – O coronel Ronaldo Martins completou um ano a frente do 5º Comando de Policiamento de área (CPA), nesta quarta-feira (30). Quando tomou posse do cargo, numa cerimônia na 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda, em 2024, coronel Martins se comprometeu em trabalhar a para a redução dos índices de criminalidade e para o fortalecimento da integração das forças de segurança. Um ano depois, a promessa foi cumprida e ao 5º CPA conquistou o primeiro lugar no Sistema Integrado de Metas.

“Muita felicidade em completar esse primeiro ano. Agradecimento total ao coronel Menezes, secretário da Polícia Militar, que me confiou essa missão e dizer pra ele que meu compromisso está refeito pra continuar trabalhando com afinco e responsabilidade. Quando cheguei aqui, busquei desde o início a integração com a Polícia Civil e com a prefeituras. Trabalhar com essas parcerias é fundamental porque o nosso objetivo é cuidar da população.”, afirmou coronel Martins.

A criação de cinco novos Conselhos Comunitários foi destacada pelo coronel. De acordo com o comandante do 5º CPA a parceria com a população é fundamental para combater a criminalidade. “Aproximação com as comunidades é primordial. Sem a população, a gente não tem informação. Não dá pra fazer nada sozinho do meu gabinete. É a população que sabe o que tá acontecendo e é com eles que precisamos trabalhar”.

Números

Os números conquistados na gestão do coronel são recordes. A Série Mensal de Indicador Estratégico mostra que a 5ª RISP diminuiu os índices de criminalidade. Comparando os meses de janeiro a abril de 2024 e 2025 letalidade violenta diminuiu de 119 ocorrências para 108. Roubos de rua caíram de 96 para 55. Roubos de veículos diminuíram de 40 para 23.

Em relação a produtividade, do começo deste ano até o dia 28 de abril foram feitas 1.634 prisões, apreendidas 235 armas e 381 kg de drogas. “Além das prisões, a gente bate dois grandes recordes: o menor número de roubo de rua e de roubo de veículo desde a criação do Instituto de Segurança Pública da 5ª RISP. São números emblemáticos para nossa região e que nos impulsionam a reduzir ainda mais”, disse o coronel.

O 5º CPA é responsável por quatro batalhões da Polícia Militar e uma Companhia Independente, que abrangem 21 municípios do Sul Fluminense e da Costa Verdete. A sede fica na cidade de Volta Redonda que também abriga o 28º BPM. O prefeito Antônio Francisco Neto comemorou a redução da criminalidade e agradeceu ao comandante do CPA no comprometimento em cuidar da população.

“Quando o coronel Martins chegou aqui, ele prometeu que faria a integração das forças de segurança e que mudaria a nossa realidade. E de fato foi o que acontecei. Desde a chegada dele, os índices diminuíram absurdamente. Nós queremos fazer de Volta Redonda a cidade mais segura do estado e quem sabe, do país. Somos muito gratos a tudo o que ele vem fazendo. Sabemos que podemos contar com ele e que ele faz muita diferença pra segurança da cidade de Volta Redonda e região”, afirmou o prefeito Neto.