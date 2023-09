VR: Construção de viaduto no bairro Niterói avança para nova etapa

Volta Redonda – A construção do novo viaduto no bairro Niterói, em Volta Redonda, próximo ao trevo em frente ao Batalhão da Polícia Militar, avançou para uma outra etapa. A obra do Viaduto Nossa Senhora do Amparo está na fase de bate-estaca e depois de pronta vai facilitar o acesso ao bairro, além de melhorar a fluidez para quem deixa ou segue para o Retiro e Voldac.

A etapa do bate-estaca se caracteriza pelo uso de máquinas para abrir fundações profundas em obras. O trabalho ocorre para a colocação dos pilares de sustentação do viaduto. As primeiras estruturas metálicas já foram colocadas no solo. As obras tiveram início no final de junho e para não interromper o fluxo de no local, um trecho alternativo foi aberto para a passagem dos veículos.

O Viaduto Nossa Senhora do Amparo vai aumentar a velocidade no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo. A melhoria busca diminuir o tempo que os motoristas levam para cruzar o trecho, beneficiando a mobilidade urbana de toda a cidade. Os trabalhos fazem parte de um pacote de investimentos de cerca de R$ 136,1 milhões do Governo do Estado.

Obras de mobilidade urbana

As obras de infraestrutura e mobilidade urbana de Volta Redonda contam com recursos do PactoRJ, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC). Além do novo viaduto, o projeto conta com a construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, conectando o Aterrado à Avenida Radial Leste, um dos principais acessos ao município. De acordo com o projeto, será construído um viaduto ligando o Jardim Amália ao Aterrado e uma alça de acesso no viaduto Heitor Leite Franco, que liga o bairro Aterrado ao Centro de Volta Redonda, com o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções no trecho. Os serviços incluem a construção de 18 quilômetros de ciclovias, calçadas, reconstrução viária com a criação de um corredor exclusivo de 15 quilômetros para ônibus e a revitalização da iluminação pública.