VR: Creche Ayrton Senna recebe 200 mil de investimento

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou na manhã desta sexta-feira (21), a reforma geral da Creche Municipal Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília. A unidade escolar, que atende em tempo integral 112 crianças de 1 a 3 anos, recebeu um investimento de R$ 208.445,77, com reforma do telhado, pintura geral, troca de piso e readequação das salas, entre outras melhorias. A creche também é toda monitorada com câmeras ligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O prefeito Antonio Francisco Neto participou da cerimônia de entrega da unidade reformada e destacou que Volta Redonda conta atualmente com 37 creches. “Mais um dia importante para Volta Redonda, com a nossa educação avançando a cada dia. Abrimos recentemente uma nova creche no Tangerinal, que é a mais moderna do Brasil, e queremos replicar esta modernidade em todas as nossas unidades escolares. A nossa meta é não ter uma criança nascida em Volta Redonda sem vaga em creche, e com uma estrutura de primeira, tanto física como de profissional, que também estamos trabalhando para valorizá-los cada vez mais”.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Geraldo Denadai, agradeceu a todos os funcionários, servidores e educadores responsáveis da creche, e fez também um agradecimento especial à professora Neli da Conceição Alves, ex-diretora geral da unidade escolar.

“A reinauguração desta creche é muito mais do que uma simples cerimônia de abertura de portas. É a concretização de um sonho compartilhado, um compromisso renovado com a educação infantil e com o bem-estar de nossas crianças. Este novo espaço representa um ambiente seguro, acolhedor e estimulante, onde nossas crianças poderão crescer, aprender e se desenvolver de maneira saudável e feliz”, disse.

O evento de entrega da reforma geral da Creche Municipal Ayrton Senna contou também com as presenças dos secretários municipais de Comunicação, Rafael Paiva, e de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; do presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira; do subsecretário estadual de Transformação Digital, Diego Henrique; do vereador Paulinho AP, entre outras autoridades municipais.

Ambiente acolhedor

Durante o processo de reforma da Creche Municipal Ayrton Senna, a unidade estava funcionando provisoriamente no antigo Macedinho, também na Vila Santa Cecília. A diretora da creche, Salete de Oliveira, falou sobre a importância das melhorias no dia a dia das crianças.

“É um momento importante para todos: funcionários, alunos e seus responsáveis. As melhorias aqui feitas não são apenas estruturais, mas irão contribuir para termos um ambiente acolhedor, seguro e enriquecedor, para que as crianças cresçam com uma educação de qualidade, enquanto os pais possam trabalhar tranquilos sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados”, ressaltou Salete.

Representando os pais e responsáveis dos alunos da creche, a mãe Ilma Maria de Souza discursou e celebrou as melhorias feitas na unidade escolar. “Já conhecia a creche antes e agora ficou ainda melhor para atender as crianças e a todos os pais. Só queria agradecer a todos pela reforma e também aos funcionários da creche, que fazem daqui um lugar muito acolhedor para todos”, afirmou.