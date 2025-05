VR: Criança é encontrada dormindo em caminhão abandonado e pai é preso

Volta Redonda – Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da 93ª DP, na quinta-feira (1), suspeito de ter abandonado o próprio filho, de 11 anos, em Volta Redonda. A criança, segundo a polícia, teria saído sozinho da escola e não voltou pra casa.

O homem mesmo ciente da ausência do filho, não comunicou as autoridades sobre o ocorrido. Ainda de acordo com Polícia Civil, a criança foi encontrada dormindo num caminhão abandonado.

O pai foi localizado em casa horas após a criança ter sido resgatada. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por abandono de incapaz. A ação teve o apoio da secretaria de Ordem Pública e de acordo com as investigações, a família já monitorada pelo Conselho Tutelar.