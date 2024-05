VR: debate sobre saúde mental e produtividade para mulheres será nesta terça

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoverá na terça-feira (14), das 8h30 às 12h, o primeiro fórum de debate do ano com o tema “Saúde Mental e Produtividade”, aberto às servidoras e público em geral. O local da atividade será o auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A atividade diz respeito à maioria das mulheres que, além do trabalho em casa, vivem o dia a dia do mercado profissional em jornadas duplas.

O “Debate sobre Saúde Mental e Produtividade” terá os temas: Definição de saúde mental no trabalho; como a saúde mental influencia a produtividade; Conflitos no ambiente de trabalho; Isolamento social no trabalho; Discriminação racial e de gênero e assédio no trabalho; Autoconhecimento e identificação de sintomas.

Diversas entidades foram convidadas para participar do evento e também participarão representantes de todas as secretarias e autarquias municipais, incluindo a secretária da SMDH, Glória Amorim; a delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Juliana Montes; e a equipe da assessoria técnica da SMDH: Gabinete, Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), Casa Abrigo Deiva Ramphini, pastas de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Promoção da Igualdade de Gênero, entre outras.

O fórum de debate é organizado pelo Departamento da Mulher da SMDH e irá abordar “por que a saúde mental no ambiente de trabalho é importante”, segundo informou a assessora técnica da pasta, Kátia Teobaldo.

“O nosso objetivo é fazer um debate sobre essa importância da saúde mental no ambiente de trabalho, lembrando que para ter uma vida saudável é necessário mais do que estar em boas condições físicas. O bem-estar mental também é de primacial importância. A mente comanda o corpo, se ela não está bem, todo o resto fica ameaçado”, enfatizou Kátia.

A secretária Glória Amorim reforçou a importância de dialogar sobre os cuidados com a saúde mental, dizendo que entre os desafios enfrentados pelas mulheres em relação à saúde mental está a combinação de fatores biológicos, sociais e culturais.

“Para esse cuidado, vital para o seu bem-estar, precisamos incluir políticas que promovem a equidade de gênero, o acesso aos cuidados de saúde mental, educação sobre saúde mental e recursos de apoio”, disse a secretária.

Palestrantes do debate confirmados

Dentre os palestrantes convidados já confirmados para o fórum, está a assessora Patrícia Xavier, do Núcleo de Assessoramento e Capacitação Técnica da Superintendência de Articulação Institucional e Políticas Transversais, da Secretaria de Estado da Mulher – que estará representando a secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar.

Também estarão presentes a psicóloga organizacional Ruth Pereira, especialista em diversidade, com atuação no combate ao assédio no ambiente de trabalho; a psicóloga (há 12 anos) Juliana de Magalhães, tendo como abordagem clínica a Terapia Cognitivo Comportamental e a hipnoterapia, especialização em TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e disfunções sexuais.

O evento contará ainda com a educadora Edna Candida Quintino –especialista em Educação Permanente Multiprofissional em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o médico endocrinologista e fisiologista Júlio Mazzeo, que atua na área da medicina que é responsável por diagnosticar e tratar doenças relacionadas como os hormônios e o metabolismo.