VR: Declan-IPM 2024 deve ser entregue até a próxima terça-feira (21), diz prefeitura

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) esclarece que a Declan-IPM é indispensável para todos os contribuintes de ICMS, empresários do comércio, indústria e prestadores de serviço. Quem não apresentar a Declan-IPM ou entregar após o prazo estabelecido, bem como apresentar com dados incorretos ou omissão de informações, estará sujeito às penalidades previstas em lei estadual.

Por meio da Declan-IPM, o Governo do Estado do Rio de Janeiro coleta informações econômicas das empresas que atuam no município e calcula o valor a ser repassado de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pelo governo estadual a Volta Redonda.

Volta Redonda – A entrega da Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios (Declan-IPM), referente ao ano de 2023, deve ser feita pelos empresários de Volta Redonda até a próxima terça-feira (21). O período de entrega da declaração retificadora vai até o dia 28 deste mês. O empresário que for fazer a declaração pode acessar o site da prefeitura (voltaredonda.rj.gov.br) para mais informações.