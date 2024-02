VR: Desfiles de carnaval terão esquema especial de segurança

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) tem um esquema especial de segurança definido para os desfiles deste sábado (24) na Vila Santa Cecília. A partir das 20h, o Bloco da Vida se apresenta, com saída da Praça Brasil até o antigo Escritório Central da CSN. Com o mesmo trajeto, mas às 21h, a Unidos do Viradouro, escola de samba campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2024, fecha a programação de Carnaval de Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que, assim como foi no sábado de Carnaval (10) com o desfile do Bloco da Vida, haverá um reforço do efetivo de segurança no local durante o evento.

“Teremos um incremento do efetivo de segurança pública, com a presença da Guarda Municipal, da Operação Segurança Presente e da Polícia Militar. Ainda contaremos com o acompanhamento das câmeras de monitoramento da cidade. Tudo para garantir a segurança e a integridade física dos foliões e de quem for prestigiar o evento”, enfatizou Luiz Henrique.

A orientação do secretário é que, em caso de qualquer anormalidade durante o evento, a população procure o agente de segurança mais próximo ou ligue para os telefones de urgência/emergência 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).

Combate à ‘flanelagem’

O secretário alertou ainda, que a população não deve se submeter aos assédios de “flanelinhas”, que praticam o crime de extorsão e exercício ilegal da profissão.

“A prática de ‘flanelagem’ não é autorizada em Volta Redonda e é considerada crime. É importante que os condutores não cedam às exigências de flanelinhas e denunciem imediatamente às forças de segurança. A prática é extorsão, exercício ilegal da profissão. Não ceda. Não faça pagamentos indevidos, porque agindo dessa forma acaba alimentando essa prática irregular”, concluiu.