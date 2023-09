VR dobra verba para pagamento de piso da enfermagem

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu nesta quinta-feira (28) a confirmação de que teve sucesso no pedido para aumentar o repasse federal destinado a pagar o piso da enfermagem. Na primeira remessa, feita no início do mês, o Ministério da Saúde enviou a Volta Redonda R$ 5 milhões. Nesta quinta, foi confirmado que haverá novo repasse no valor de R$ 11 milhões.

Assim, no total, o município terá R$ 16 milhões para pagar os cinco meses retroativos. De acordo com a prefeitura, o pagamento será feito em folha suplementar em outubro, tão logo o dinheiro caia na conta.

“Isso mostra o tamanho da diferença que existia entre o que foi repassado e o que deveríamos receber. Agradecemos ao Ministério da Saúde e vamos agora só conferir os trâmites burocráticos, conferência de registros profissionais e pagar. Já mandamos a lei para a Câmara Municipal, que prontamente aprovou, o que vai agilizar o processo. Pedimos desculpas aos profissionais pela demora, mas não poderíamos cometer a injustiça de pagar uns e não pagar outros”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.

Por enquanto, a liberação de mais recursos consta apenas em portaria. Ou seja, o dinheiro ainda não caiu na conta da prefeitura. O InvestSUS ainda precisa retificar a planilha com esses valores, por CPF e por CNES dos profissionais. “Ainda não tem ordem de pagamento no Fundo Nacional de Saúde, mas já sabemos que o dinheiro vai vir retificado em breve”, complementou o prefeito.