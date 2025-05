VR: dupla é presa com réplica de pistola e matérias ligados ao tráfico

Volta Redonda – Uma ação da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (7) terminou com dois jovens, de 19 e 22 anos, detidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Volta Redonda. A operação aconteceu no bairro Mariana Torres, por volta das 14h.

Segundo o 28º Batalhão da PM, equipes do GAT da 1ª Cia, com apoio da PPC III, patrulhavam a região quando identificaram os suspeitos. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila contendo uma réplica de pistola, dois rádios comunicadores, um cigarro e um sacolé de maconha, além de cerca de R$ 300 em espécie e um triturador com a inscrição ‘TCP’, sigla da facção criminosa Terceiro Comando Puro.

Também foram apreendidos um maço de sedas, um isqueiro, óculos escuros, fones para rádio transmissor e dois celulares.

A ocorrência foi encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia, onde os envolvidos seguem à disposição da Justiça. A operação continua em andamento.