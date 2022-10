‘VR em Ordem’ recolhe 21 veículos com irregularidades, entre carros e motocicletas

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 16:34 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) agiram de forma integrada na Operação “VR em Ordem”, entre os dias 3 e 9 deste mês. Foram removidos ao Depósito Público Municipal 21 veículos irregulares, sendo seis carros e 15 motos, com destaque para os casos de embriaguez ao volante, moto roubada e com descarga aberta.

Os veículos foram encaminhados ao Depósito Público por diversas irregularidades como: embriaguez ao volante; estacionamento irregular obstruindo garagens ou passeio público; veículos sem placas; condutores sem possuírem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); descarga livre (escapamento adulterado) e mau estado de conservação. Uma Honda Fan prata, sem placa, tinha registro de roubo e foi devolvida ao dono, após recuperação feita na quinta-feira (6).

Em uma dessas ocorrências, os guardas municipais Vanderson e Victor Hugo estavam em frente à sede da GMVR, na Ilha São João, na sexta-feira (7), e abordaram o carro modelo Strada, de cor prata. O motorista apresentava sinais de alcoolemia, como olhos vermelhos, hálito etílico, andar cambaleante e a embriaguez foi confirmada pelo perito do Instituto Médico Legal (LML). O condutor foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia).

“As fiscalizações continuarão a ser realizadas por tempo indeterminado, e cada veículo irregular retirado das ruas significa mais segurança para os cidadãos. Contamos com a ajuda da sociedade que, ao fazer a denúncia das irregularidades, está colaborando com as nossas ações, que são bem melhor planejadas”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.