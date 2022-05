VR em Ordem recolhe cinco veículos durante o fim de semana de eventos em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 19:42 horas

Operação flagrou motorista com sinais de embriaguez e moto sem placa

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram o patrulhamento nos locais de grande movimento e nos que são alvos de denúncias, com a Operação VR em Ordem, no último fim de semana – período com realização de eventos pela cidade.

Foram removidos ao Depósito Público Municipal, cinco veículos, sendo dois carros e três motocicletas. As motocicletas foram encaminhadas ao Depósito Público por estarem sem placas e condutores sem possuírem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo que uma delas (sem placa) foi flagrada pelo secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, na sexta-feira.

Um carro foi alvo de denúncias por estar há horas estacionado em frente a uma garagem e impedindo os moradores de saírem. Outro veículo, um Peugeot prata, foi flagrado pela GMVR após ter se envolvido em um acidente de trânsito sem vítima.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que a condutora, de 44 anos e moradora do bairro Niterói, bateu na lateral de outro veículo na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, na altura do bairro Vila Mury. Segundo os agentes, ela apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos vermelhos e andar cambaleante.

Ela foi levada ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Dorândia para realização do teste de alcoolemia, sendo que o resultado do etilômetro foi de 0,80 mg/L, confirmando a embriaguez. A condutora foi conduzida à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para as providências cabíveis e o veículo foi removido ao Depósito Público, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Contamos sempre com a ajuda da população para manter o ordenamento da cidade, através das denúncias, pois com elas planejamos de forma mais eficaz as nossas rondas, que são feitas dia e noite”, afirmou o secretário.