‘VR em Ordem’ retira de circulação sete motos envolvidas em ‘rolezinho’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2022, 17:43 horas

Durante a operação, outros 12 veículos foram removidos ao Depósito Municipal de Volta Redonda por forças de segurança

Volta Redonda – Sete motocicletas que estariam envolvidas no chamado “rolezinho” foram retiradas de circulação pela Operação “VR em Ordem”, em Volta Redonda, na madrugada de domingo (25). Os veículos foram encontrados no bairro Vale Verde, na região da Vila Brasília. Todas estavam sem placas e foram removidas ao Depósito Público Municipal.

Durante a inspeção, foi constatado que uma das moto teve adulterados os números do chassi e do motor. O veículo foi encaminhado à delegacia de polícia (93ª DP) para o registro de ocorrência, ficando apreendido. As outras foram removidas por estarem sendo conduzidas por pessoas sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e com o documento vencido há meses.

Os rolezinhos costumam ser passeios feitos por grupos em motos barulhentas, principalmente pela madrugada. Esses encontros costumam ser marcados por redes sociais.

Do dia 18 a 25 deste mês, a operação “VR em Ordem”, que reúne a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal e Polícia Militar, recolheu cinco motos e outros cinco carros.

– Estamos com ações em todos os bairros da cidade e vamos intensificar ainda mais. Parabéns aos agentes, principalmente por terem conseguido retirar das ruas sete motos sem placas, uma vez que esse tipo de veículo pode ser usado para cometer crimes e por ter facilidade na fuga. Nossa meta é deixar a cidade em ordem e mais segura – afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.