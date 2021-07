VR em Tóquio: Caio Souza compete bem, mas fica sem medalha

Matéria publicada em 28 de julho de 2021, 15:01 horas

Tóquio, Japão – O voltarredondense Caio Souza participou, na manhã desta quarta-feira (28), da sua primeira final no maior evento esportivo do mundo, em Tóquio. Ele ficou em 17º lugar no Individual Geral, com 81.532 pontos somados.

O ginasta ainda terminou à frente do brasileiro e companheiro de equipe Diogo Soares. O atleta de 19 anos ficou na 20º colocação, com 81.198 pontos. Há de se ressaltar que Caio Souza ainda terá mais uma finalíssima pela frente: na próxima segunda-feira (2), ele disputará a final por Solo, a partir das 5h.

-Amanhã eu vou descansar um pouco, até porque a gente precisa ter uma folga para recuperar o corpo. Porém, depois nós temos ainda alguns dias de treinamento e eu vou treinar muito para chegar bem na final do Salto – disse Caio.

Veja as notas de Caio Souza na final do Individual Geral:

Argolas: 14.500

Salto: 14.200

Solo: 12.933

Barras Paralelas: 14.500

Barra Fixa: 13.266

Cavalo: 12.133

Veja a programação de Caio Souza – Horário de Brasília:

Segunda-feira (2/08): final por Saltos, a partir das 5h