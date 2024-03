VR: Encontro do projeto Amigos Especiais irá acontecer no próximo sábado (23)

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda está apoiando um evento promovido pelo projeto Amigos Especiais em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no dia 21 de março. O encontro, que acontecerá neste sábado (23), na sede do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, contará com diversas palestras. A previsão é que cerca de 50 famílias participem da atividade, que visa promover um momento de entretenimento, acolhimento, atividades educativas e palestra com profissionais das áreas de saúde e educação direcionadas aos pais e responsáveis.

Além de representantes da educação – como o diretor do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, o professor e doutor em Língua Portuguesa, Alexandre Batista, que também é envolvido com a questão da inclusão na educação –, o evento contará com palestras de profissionais renomados da saúde, como a médica-pediatra, especialista em Síndrome de Down, Cristiane Pacheco; a nutricionista Margareth Lopes e a odontopediatra Eliane Flores.

“É um evento muito importante para nosso município, e agradecemos ao prefeito Antonio Francisco Neto, que tanto tem se empenhado nas causas das Pessoas com Deficiência (PCDs) em nossa cidade, e tenho certeza que juntos seremos referência em inclusão”, disse uma das responsáveis pelo Amigos Especiais, Ingrid Oliveira Pereira.

Para as crianças, jovens e adultos com Síndrome de Down o evento contará com o Espaço Ceei (Consultoria de Educação Escolar Inclusiva), no qual acontecerão oficinas realizadas pela psicomotricista Sheila Santos, a neuropsicopedagoga Simone Santos e o professor de musicalização Bruno Santos. O evento contará ainda com apoio dos alunos de Psicologia da Faculdade Sul Fluminense (Fasf), voluntários, e das secretarias da Pessoa com Deficiência (SMPD), Assistência Social (Smas), Educação (SME), Esporte e Lazer (Smel) e Comunicação (Secom).

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressalta que lembrar essa data tem como objetivo o reconhecimento da luta por direitos iguais, sensibilização e redução de barreiras.

“A conscientização sobre a Síndrome de Down é importante para promover a inclusão social e combater o preconceito. Através da conscientização, as pessoas podem compreender melhor as necessidades e habilidades das pessoas com a condição, e ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva e justa para todos”, disse o secretário.

Projeto Amigos Especiais

O projeto Amigos Especiais em Volta Redonda foi idealizado por um grupo de pais que lutam pelo direito à inclusão de crianças e jovens com Síndrome de Down (SD). Sem fins lucrativos, o grupo conta com a ajuda de amigos para desenvolver as atividades e interação familiar, como recreações terapêuticas, desfiles, palestras informativas e reuniões com profissionais da área de tratamento.

O Amigos Especiais disponibiliza ainda às famílias um grupo no WhatsApp no qual é possível a interação de várias formas, com indicações de terapeutas e outras necessidades relacionadas à Síndrome de Down.

“Ainda percebemos muita desinformação sobre a Síndrome de Down. O evento, além de servir para a conscientização das próprias famílias, que precisam conhecer um pouco mais sobre a deficiência e os cuidados, também servirá como mobilização para que possamos mostrar para a sociedade que as pessoas com Síndrome de Down também têm direitos, são capazes de conviver em sociedade, interagir e estudar”, frisou Ingrid Oliveira Pereira, que é mãe da Kyara Guimarães, de 5 anos.