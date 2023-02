VR está preparada para nova fase do ‘Minha Casa, Minha Vida’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 07:41 horas

Município vai alterar projeto de atualização do Plano Diretor para liberar terrenos que possam receber empreendimentos

Volta Redonda – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, contou que, na próxima terça-feira (14), o presidente Lula fará o relançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, com prioridade para o atendimento de famílias da faixa 1, com renda familiar mais baixa. A Prefeitura de Volta Redonda, que já tinha informações sobre a retomada do projeto, através do Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique, já está se preparando para apresentar terrenos que possam receber mais condomínios.

— A partir de uma conversa com o bispo Dom Luiz Henrique e também com a retomada do projeto, imediatamente readequamos o plano diretor, colocando mais terras para abrigar imóveis populares — afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O prefeito disse ainda que um passo importante para a concretização desses planos será a aprovação da atualização do Plano Diretor. O projeto de lei sobre o assunto tinha seguido para a Câmara Municipal, mas a prefeitura pediu o documento de volta para fazer alterações.

— O plano será votado em breve, contemplando áreas para o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social — acrescentou o prefeito.

A necessidade de cadastramento ou não de interessados ainda será avaliada. A prefeitura vai verificar se o cadastro de candidatos a conseguir um imóvel está correto e a partir da´[i vai anunciar se reabre ou não as inscrições.

A cidade já conta com diversos condomínios do “Minha Casa, Minha Vida”, no Santa Cruz, Padre Josimo, Três Poços, Jardim Cidade do Aço, São Sebastião e Roma.

Obras paradas

Segundo o ministro, há 120 mil residências dessa faixa que estão com as obras avançadas, mas paradas. Em Volta Redonda, todos os empreendimentos foram concluídos. O objetivo do governo é retomar essas obras e entregar 80% dessas unidades ainda no primeiro semestre de 2023.

A Caixa também criou um grupo de trabalho com foco no retorno do programa de moradia. O Minha Casa, Minha Vida usa recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que é administrado pela Caixa.

Em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, o banco ainda trabalha na revisão dos inscritos no Cadastro Único, que é o registro de famílias para inclusão em programas sociais do governo federal. Segundo o ministro Wellington Dias, o governo trabalha na edição de uma medida provisória que vai estabelecer as diretrizes do novo Bolsa Família.

Por fim, ainda em fevereiro, serão criadas as Salas das Cidades e Estados nas superintendências regionais da Caixa em 13 capitais brasileiras. Os espaços exclusivos são dedicados ao atendimento de gestores públicos e contam com corpo técnico especializado para prestar assessoramento institucional e negocial aos prefeitos e governadores.