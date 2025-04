VR: Evento do Sindicato premia associados com moto e TVs

Volta Redonda – O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizou, no último domingo (6), um Show de Prêmios no Clube Náutico, em Volta Redonda. O evento reuniu associados e familiares em um dia de confraternização e lazer.

Ao todo, mais de 30 sorteios foram realizados, distribuindo prêmios como moto elétrica, máquina de lavar, forno elétrico, TV, bicicleta e air fryer.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, ressaltou a relevância da iniciativa para a categoria. “Nosso objetivo é sempre valorizar os trabalhadores e proporcionar momentos especiais para nossas famílias. O Show de Prêmios é uma forma de retribuir o empenho da nossa categoria e reforçar a união entre os associados. Ficamos felizes com a grande participação e esperamos continuar promovendo eventos que fortalecem nossa classe”, disse.