VR: Expansão do Sider Shopping começa a ser inaugurada em fevereiro de 2025

Volta Redonda – Empresários e autoridades se reuniram na manhã desta terça-feira (18), no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, para participar do lançamento comercial da expansão do Sider Shopping. Durante o evento, que contou com a presença da atriz volta-redondense Vanessa Giácomo, escolhida para ser o ‘rosto’ do empreendimento, os presentes puderam ter ideia do impacto que a expansão terá, não apenas na Vila Santa Cecília, mas em toda a região Sul Fluminense.

Atualmente, o Sider Shopping recebe, em média, 700 mil pessoas por mês. Com a expansão – e com o HiperCenter Royal ancorado ao shopping –, a previsão é que este número aumente para perto de um milhão/mês.

“Somos muito confiantes na cidade. A CSB é a terceira maior folha de pagamento do município. São 13 mil aposentados, sendo 10 mil da região”, comentou a presidente da CSB Previdência, Mônica Fogazza. “São R$ 6 bilhões sob nossa administração, parte em imóveis, e um deles é o Sider Shopping”, acrescentou.

O empreendimento, sob responsabilidade da CBS Previdência, é comercializado e administrado pelo Grupo AD. “A expansão do Sider Shopping foi uma decisão técnica, baseada em estudo de mercado e atendendo a uma demanda de lojistas interessados em entrar no Sider, já que não tínhamos espaço disponível”, disse o CEO do Grupo AD, Élcio Póvoa. De acordo com ele, a demanda do consumidor também foi levada em consideração. “Principalmente na área comercial e na área gastronômica. Este projeto vai afetar todo o entorno. Muitas lojas farão retrofit (processo de modernização) no entorno do Sider”, acrescentou.

Já Magali Sanches, sócia do Grupo AD e idealizadora da plataforma digital AlugueON, destacou que o projeto é inovador. “Inovador e muito prático ao momento que estamos vivendo. Há muitas outras marcas chegando e nossa meta é inaugurar a expansão com 100% do nosso espaço locado”, completou.

Espaço e marcas

O Sider Shopping dispões atualmente cerca de 11 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), e com a expansão, vai agregar mais de 6.500 m2 de ABL, permitindo a diversificação das opções aos clientes. Para isso, o complexo passará a contar com mais uma torre, em construção no terreno do antigo Hortifruti, que será interligada à estrutura atual por uma passarela panorâmica.

Até o momento, as marcas confirmadas são KFC (Kentucky Fried Chicken); Arizona Bar; Life by Vivara; YouCom; Constance e Di Gaspi, dentre outras. Haverá também dois novos restaurantes e dez outras opções gastronômicas.

O cinema renovado, que seguirá o padrão dos mais modernos cinemas do Brasil, promete ser uma das principais atrações. Ao todo, serão cinco salas, quatro com poltronas premium e uma Sala Gold, padrão vip da Rede Cineshow.

Geração de empregos

Ao DIÁRIO DO VALE, o presidente da Associação Comercia, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), Maycon Abrantes, disse estar animado com os investimentos. “Temos a expectativa de muito emprego sendo gerado e, com a revitalização da Vila, incluindo a Rua 33 e a vinda do Hipermercado Royal, vão surgir novos negócios, novos investidores e empresários reforçando o protagonismo da cidade na área de comércio e serviços”, disse.

Para Maycon, o impacto da expansão promete mexer com as estruturas do comércio local – literalmente. “Se as lojas não melhorarem, se não investirem em inovação, vão perder clientes. Isso é cíclico. E agora estamos entrando em um novo ciclo de negócios. O movimento na Vila ficou um pouco reduzido em função do fechamento do Hortifruti e do Extra, mas é um dos mais importantes pólos comerciais da cidade e voltará a ser pujante”, concluiu.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, também presente ao evento, reforçou a importância do projeto de expansão. “A ampliação do Sider Shopping vai beneficiar todo o município, movimentando a economia, gerando empregos e atraindo novos consumidores. Além disso, a Vila Santa Cecília, área tradicional de comércio, ficará ainda mais bonita, atrativa e movimentada”, disse Neto, ressaltando que a expansão está sendo possível graças, também, ao apoio da Câmara Municipal.

“Para o nosso município é uma honra muito grande. Todos os que acreditam em Volta Redonda e investem aqui, não se arrependem nunca. É uma cidade que precisa e acredita neste investimento e o Poder Público faz questão de estar junto. Vai haver uma recompensa a todos os que acreditarem e investirem. Nos sentimos honrados pela parceria”, concluiu o prefeito.

PREVISÕES DE INAUGURAÇÃO:

Obras do piso térreo – 16/02/25 (lojas) e 17/04/25 (loja âncora)

Megaloja do 1º piso – 16/02/25

Lojas do 3º piso – 08/04/25

Restaurantes com deck do 4º piso – 08/05/25

Vanessa Giácomo, a ‘prata da Casa’

O ‘rosto’ do novo Sider Shopping é o da atriz volta-redondense Vanessa Giácomo, que estrelou, em 2004, a novela ‘Cabocla’, na TV Globo, sendo lançada ao estrelato nacional e participando de filmes e séries de grande sucesso. No Hotel Bela Vista, durante o lançamento, ela fez questão de relembrar que, mesmo morando fora, é e continua sendo ‘da terra’.

Tanto que, além de ressaltar o carinho pela dupla Julinho Marassi & Gutemberg, citou dois grandes patrimônios da cidade: a pizza frita e o molho verde – feito com maionese, cheiro-verde e alho. “Voto em Volta Redonda ainda hoje. Mantenho esse elo com a cidade. Saí daqui há 22 anos para fazer a novela ‘Cabocla’, mas continuo apaixonada pelo cachorro-quente com o molho verde que é típico de Volta Redonda. É uma gastronomia que eu valorizo muito”, disse Vanessa, fazendo questão de reforçar que, na cidade do aço, em qualquer restaurante que se vá, come-se bem.

Quanto ao Sider Shopping, ela foi categórica: “Já estou de olho, querendo uma loja. Sou empreendedora também e seria ótimo trazer novas marcas. Volta Redonda está acostumada com coisas boas. Essa expansão, com certeza, vai ser um marco para nossa cidade”, finalizou.