VR: Exposição marca lançamento de livro sobre carreira de Felipe Melo

Volta Redonda – A exposição “Sonhar, Profetizar e Realizar” marcará o lançamento do livro sobre a carreira de Felipe Melo, ex-jogador de futebol e volta-redondense, nesta quarta-feira (16), no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O evento, com entrada gratuita, promete ser uma celebração entre fãs e admiradores da história de um dos nomes mais vencedores do esporte brasileiro.

A exposição celebrará momentos marcantes de Felipe e também mostrará bastidores da vitoriosa carreira como jogador profissional.

A abertura para convidados será às 18h, com coquetel, homenagens e discursos oficiais; e às 19h, o público em geral poderá visitar a exposição, que contará com fotos históricas, objetos de valor afetivo e profissional, além de um minidocumentário sobre a vida do atleta, exibido de forma contínua em uma sala com projetor.

No evento também será realizada as vendas dos livros: “Sonhar, Profetizar e Realizar – O Que Está Por Trás da Carreira de Sucesso” e “O Que Me Fez Tricampeão”, lançamento da noite. Felipe Melo também vai conceder uma sessão de autógrafos e interação com os fãs.

Além da venda dos livros, duas camisas autografas serão leiloadas. O valor arrecadado com o leilão e parte da venda dos livros serão destinados para o Hospital Mário Kroeff, referência em atendimento oncológico no Rio de Janeiro.

A carreira de Felipe Melo

Felipe Melo surgiu nas categorias de base do Volta Redonda Futebol Clube, com destaque no clube da Cidade do Aço; foi contratado pelo Flamengo, onde fez sua estreia como jogador profissional. Após passagem pelo Rubro-Negro, Felipe foi jogar no Cruzeiro, onde fez parte do time campeão da “Tríplice Coroa” – campeão do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Após passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, Felipe foi se aventurar na Europa. No Velho Continente, o “Pitbull”, como ficou conhecido, jogou por Mallorca, Racing Santander e Almería, da Espanha; Fiorentina, Juventus e Inter de Milão, na Itália; Galatasaray, da Turquia, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube turco ao ter conquistado oito títulos em sua passagem por lá.

Na volta ao futebol brasileiro, Felipe Melo atuou por Palmeiras e Fluminense e passou a ser idolatrado pelas duas torcidas. Felipe foi bicampeão da Libertadores, campeão paulista, da Copa do Brasil e do Brasileirão pelo Palmeiras.

No Tricolor das Laranjeiras, o ex-jogador conquistou a primeira Libertadores da história do clube como um dos capitães do time. Além disso, foi bicampeão carioca em cima do maior rival tricolor, o Flamengo, e da Recopa Sul-Americana contra a LDU (Equador), algoz histórica do Fluminense.

Além de destaque por clubes, Felipe Melo também atuou em 22 jogos com a camisa da Seleção Brasileira. O volante foi titular pelo Brasil na Copa do Mundo de 2010.