VR faz recapeamento asfáltico da Beira-Rio

Prefeitura de Volta Redonda realiza recapeamento asfáltico da Beira-Rio próximo à divisa com Barra Mansa

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda iniciou na última sexta-feira (8) os serviços de fresagem e recapeamento asfáltico da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (a Beira-Rio) no trecho entre a cabine da Polícia Militar e a divisa com Barra Mansa, na altura do bairro Jardim Belmonte. Com o término da fresagem (retirada do asfalto antigo), as máquinas e operários iniciaram nesta segunda-feira (11) a parte de colocação do novo asfalto, que deve ser concluída ainda na terça-feira (12). A expectativa é que todo o serviço seja concluído até sexta-feira (15), dependendo das condições climáticas.

O trecho onde está sendo realizada a obra é de cerca de 600 metros, e todo o serviço está sendo realizado com recursos próprios do governo municipal, a fim de recuperar o asfalto nos acessos à cidade. Vale lembrar que todo o restante da Beira-Rio já havia passado por um processo de recapeamento asfáltico no ano passado, em uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, dentro do plano de mobilidade urbana.

“O Governo do Estado do Rio tem sido muito importante para recuperar as ruas de nossa cidade, dentro da meta de atingirmos um total de 300 vias com novo asfalto. E também estamos fazendo a nossa parte, com a recuperação desse trecho da Beira-Rio na divisa com Barra Mansa. A população, com certeza, ficará muito satisfeita”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.