VR: festival de dança irá reunir quase 2 mil bailarinos

Volta Redonda – O XXXIII Festival de Dança de Volta Redonda, que acontecerá entre os dias 28 e 30 deste mês, registrou a inscrição de 74 instituições – entre entidades especializadas em dança, academias, escolas e projetos sociais – de oito municípios do estado do Rio de Janeiro: Volta Redonda, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Resende, Porto Real, Quatis, Pinheiral e Barra Mansa. O festival, que é promovido pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Cultura (SMC), já se tornou tradicional na cidade e será realizado embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“É importante realizar o Festival de Dança no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, por ser um local de grande circulação de pessoas, o que permite cumprir um dos pilares conceituais do evento que é o acesso à dança para dançarinos e dançarinas, apreciadores ou espectadores, de maneira gratuita e irrestrita”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acrescentando que o espaço contará com capacidade para acomodar 600 pessoas sentadas em frente ao palco, e a expectativa é que circulem diariamente no festival cerca de 1,5 mil pessoas.

Do Ballet Clássico, passando pelo Jazz, até a Dança Contemporânea, o Festival de Dança contará com apresentações de três faixas etárias: infantil, juvenil e adulto, reunindo um total de 1.907 dançarinos e dançarinas (profissionais e amadores) que apresentarão 192 coreografias durante os três dias de evento.

Programação

Na sexta-feira (28), a partir das 16h30, se apresentam grupos infantis e infanto-juvenis de projetos sociais da Smel; do projeto Ballet Educação; e da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O festival continua no sábado (29), com apresentações de grupos (categoria adulto) de academias, clubes e de projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, previstas para começarem a partir das 17h.

No terceiro dia de evento (domingo, 30), às 16h, o público poderá conferir as coreografias apresentadas pelas crianças (categoria infantil) que vão representar escolas, clubes e academias.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destaca que o objetivo principal do festival é oportunizar um espaço onde crianças, jovens, adultos e idosos possam apresentar sua arte de forma coletiva ou solo, nos mais variados estilos, além de ofertar à população o acesso gratuito à arte e à cultura.

“O Festival de Dança de Volta Redonda é um evento que se caracteriza por seus vários aspectos, enfoques, sendo ao mesmo tempo uma manifestação esportiva, artística e cultural. Também é um evento extremamente democrático, destinado a todas as faixas etárias, ritmos, modalidades e estilos”, disse Anderson.

Serviço:

Evento: XXXIII Festival de Dança de Volta Redonda;

Data e horário: 28/6 (16h30), 29/6 (17h) e 30/6 (16h);

Local: Memorial Getúlio Vargas, localizado embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Entrada gratuita.